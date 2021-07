Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0514 --Dieb geht in Haft--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Kleine Annenstraße Zeit: 08.07.2021, 04:10 Uhr

Donnerstag am frühen Morgen brachen ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger in ein Bistro im Ortsteil Alte Neustadt ein. Polizisten konnten die jugendlichen Tatverdächtigen stellen. Gegen den 15-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.

Gegen 04:10 Uhr hörte ein Zeuge in der Kleinen Annenstraße ein lautes Klirren und sah wie zwei Personen in ein Bistro einstiegen. Er beobachtete, wie sich die beiden umsahen und mit Gegenständen unter dem Arm flüchteten. Daraufhin rief er die Polizei. Schnell eintreffende Einsatzkräfte konnten die beiden Tatverdächtigen, den 15-Jährigen und den 17-Jährigen in einem nahegelegenen Wohnwagen stellen. Auch das Diebesgut, ein Laptop und eine Strickjacke konnten die Polizisten finden und sicherstellen.

Die Jugendlichen wurden mit zur Wache genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Gegen den 15-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Sein Kompagnon wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

