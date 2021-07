Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0512 --Staatsschutz ermittelt nach Pulverbrief in der Friesenstraße--

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Friesenstraße Zeit: 07.07.2021, 13:30 Uhr

Der Brief, der gestern Nachmittag im Jugendzentrum in der Friesenstraße einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Steintor auslöste, hat nach aktuellen Ermittlungen einen rechtsextremen sowie homophoben Inhalt.

Ein Mitarbeiter eines Jugendzentrums in der Friesenstraße bemerkte gegen 13:30 Uhr einen Brief mit einer pulverartigen Substanz. Daraufhin rief er die 110. Der Sendung lag ein Brief bei, mit strafrechtlich relevantem Inhalt. Bei dem Pulver in der Sendung handelte es sich um eine nicht gefährliche Substanz. Die erneute Übersendung eines Pulverbriefes, dieses Mal in einem Jugendzentrum in der Friesenstraße, wird von Seiten der Polizei Bremen sehr ernst genommen. Die Soko Spielplatz prüft, ob es einen Zusammenhang zu vorherigen Briefsendungen gibt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-38 88.

