Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0511--Regenbogenflagge angezündet--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Hannoversche Straße Zeit: 08.07.2021, 02.00 Uhr

Unbekannte entzündeten in der Nacht zu Donnerstag eine Regenbogenflagge an einem Supermarkt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag setzten unbekannte Täter an einem Supermarkt in der Hannoverschen Straße eine Regebogenflagge in Brand. Aufgrund des schwer entflammbaren Materials entstand lediglich geringer Sachschaden. Bereits am Ende Juni hatte es in der St.-Gotthard-Straße in Bremen Osterholz einen gleichgelagerten Vorfall gegeben, als Unbekannte zwei Regenbogenflaggen derselben Supermarkt-Kette in Brand setzten.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht vom 07.07. auf den 08.07.21 im Bereich der Hannoverschen Straße gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362-3888 entgegen.

