POL-HB: Nr.: 0488 --Mann wirft Steine gegen Polizeiauto--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Daniel-von-Büren-Straße Zeit: 29.06.2021, 13:45 Uhr

Ein 32-Jähriger beschädigte am Dienstagnachmittag einen Polizeiwagen, der vor einer Wache abgestellt war. Einsatzkräfte stellten ihn Gegen 13:45 hörten Einsatzkräfte in der Polizeiwache in der Daniel-von-Büren-Straße lautes Knallen. Als sie nach draußen liefen, sahen sie den 32-Jährigen, wie er vor dem beschädigten Polizeiwagen stand. Ein Zeuge meldete sich und gab an, dass er kurz zuvor gesehen hatte, wie der Mann Steine gegen die Scheiben geworfen hatte.

Der 32-Jährige wurde in Kurzgewahrsam genommen und die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Beschädigung wichtiger Einsatzmittel.

