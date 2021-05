Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0331 --Polizei schnappt Dieb--

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Fesenfeld, Am Dobben Zeit: 03.05.2021, 04:00 Uhr

Montagfrüh brach ein 27-Jähriger in ein Geschäft im Ortsteil Fesenfeld ein. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Mann vorläufig festnehmen.

Gegen 4:00 Uhr hörte eine Zeugin ein lautes Klirren und sah, wie ein Unbekannter aus einem Lebensmittelgeschäft Am Dobben flüchtete. Daraufhin rief sie die 110. Alarmierte Einsatzkräfte stellten wenig später einen 27 Jahre alten Mann, der der Polizei als sogenannter Intensivtäter bekannt ist. Er hatte eine Verletzung an der Hand, die von Einsatzkräften in einer Ersten-Hilfe-Maßnahme versorgt wurde. Anschließend kümmerten sich Rettungskräfte vor Ort um die Wunde. In unmittelbarer Nähe fanden Polizisten eine Geldkassette und einen Müllbeutel, die ebenfalls Blutspuren aufwiesen. Die Sachen werden als Beweismittel sichergestellt.

Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Da er angab Betäubungsmittel konsumiert zu haben, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann sieht Ermittlungen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls entgegen.

