Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0328 --Raser und Poser im Fokus der Polizei --

Bremen (ots)

Die Polizei Bremen führte von Samstagabend bis in die Nacht auf Sonntag mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Innenstadtbereich, in der Östlichen Vorstadt, der Überseestadt und im Bremer Westen durch. Raser und sogenannte Poser standen im Fokus der Polizei. Es wurden Verstöße festgestellt, Fahrverbote und coronabedingte Ausgangssperren kontrolliert.

Geschwindigkeitsüberschreitungen oder besonders rücksichtsloses Verhalten sind oft ursächlich für schwere oder gar tödliche Verkehrsunfälle. Die Kontrollgruppe Raser und Poser der Polizei Bremen richtete aus diesem Grund ab 18 Uhr bis 02:00 Uhr mehrere Kontrollstellen im Stadtgebiet ein und nahm dort zu schnelle Autofahrer und getunte Sportwagen ins Visier.

Ein 25-Jähriger passierte mit 76 km/h die Messstelle in der Hansestraße. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt. Die Notwendigkeit derartiger Kontrollen zeigte sich auch bei einem Mercedes-Fahrer, der mit 31 km/h zu schnell in der Stapelfeldstraße unterwegs war. Ihn erwarteten nicht nur eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und ein Bußgeld in einem hohen dreistelligen Bereich, sondern auch ein einmonatiges Fahrverbot. Riskant auch das Fahrverhalten eines 47-Jährigen, der in seinem BMW mit 120 km/h statt der erlaubten 50 km/h in der Heinrich-Schulz-Straße unterwegs war. Er muss mit einem Bußgeld von 680 Euro und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Bei der Überprüfung der Autos wurden keine technischen Manipulationen festgestellt, übermäßige Lärmbelästigungen hielten sich in Grenzen.

