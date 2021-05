Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0326--Polizei Bremen rund um den 1. Mai gefordert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 30.04. bis 01.05.21

Am 1. Mai begleitete die Polizei mehrere Demonstrationen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Versammlungen insgesamt friedlich.

Die Polizei war bereits ab dem Freitagabend verstärkt im Einsatz. Rund um das Weserstadion und das dort ausgetragene Pokalhalbfinale blieb es aus polizeilicher Sicht ruhig. Ab 20 Uhr begleiteten Einsatzkräfte eine angemeldete Demonstration mit in der Spitze 340 Teilnehmern zum Thema "Take back the night". Es kam zu einem Eierwurf in die Menge und ein Böller wurde gezündet. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Gegen 21.45 Uhr war die Demo beendet, es kam zu keinen weiteren größeren Verstößen. Gegen 22 Uhr versammelten sich mehrere Kleingruppen zu einer offensichtlich geplanten Aktion auf dem Bremer Marktplatz. Sie verstießen damit bewusst gegen die nächtliche Ausgangssperre und die Corona Verordnung. Bei anschließenden Kontrollen lieferten sie sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei und zündeten Bengalos. Dabei kam es auch zu gezielten Flaschen- und Steinwürfen auf zwei Polizeiautos. Mehrere Personen konnten gestellt werden. Dabei kam es auch zu Widerstandshandlungen. Mit starken Kräften konnte die Situation beruhigt und wieder Sicherheit hergestellt werden. Die Polizei fertigte entsprechende Strafanzeigen und ahndete die Verstöße.

Am Samstag wurden mehrere Aufzüge und Kundgebungen sowie ein Infostand durchgeführt, diese waren vom Ordnungsamt mit den nötigen Auflagen belegt worden. Die Polizei war mit verstärkten Kräften im Einsatz und begleitete die Demos mit insgesamt über 1400 Teilnehmern. Im Umfeld des Aufzuges des "Bündnis revolutionärer 1. Mai" wurden mehrere Farbschmierereien festgestellt. Innerhalb der Versammlung konnten verdächtige Personen mit Spraydosen und Schablonen gesehen werden. Gegen die bislang unbekannten Täter wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. Aus dem Aufzug heraus wurden auch polizeifeindliche Parolen gerufen.

Insgesamt verliefen die Veranstaltungen ohne weitere nennenswerte Störungen. Die Teilnehmer hielten sich überwiegend an die Abstands- und Hygieneregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Teilnehmer wurden bei absehbaren Fehlverhalten zum Infektionsschutz von der Polizei und der Versammlungsleitung unverzüglich auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie hingewiesen. Den Aufforderungen wurde sofort Folge geleistet. Neben den angemeldeten Versammlungslagen wurde eine Zusammenkunft von acht sog. "Querdenkern" durch Platzverweise aufgelöst. Festgestellte Verstöße gegen die Corona-Regeln wurden bei diesen Personen geahndet. Eine weitere Gruppe vermeintlicher Demonstranten am Fähranleger des Osterdeichs entfernte sich beim Eintreffen von Polizeikräften, bevor Maßnahmen getroffen werden konnten.

Neben geringfügigeren Verkehrsbehinderungen kam es zu keinen weiteren herausragenden Störungen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell