Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0230 --Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hillmannstraße Zeit: 29.03.2021, 02:10 Uhr

In der Nacht zu Montag stellten Einsatzkräfte einen 27-jährigen Einbrecher in der Bahnhofsvorstadt. Er hatte zuvor die Scheibe eines Friseurgeschäftes mit einem Gullideckel eingeworfen.

Gegen 02:15 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Hillmanstraße gerufen, weil es dort zu einem Einbruch gekommen sein sollte. Vor Ort fanden die Polizisten den 27-Jährigen in einem Friseurgeschäft vor, dessen Scheibe mit einem Gullideckel eingeworfen worden war. Die Geschäftsräume waren durchwühlt und die Kasse geöffnet worden. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine geringe Menge Bargeld bei dem Mann. Außerdem hatte er leichte Schnittverletzungen, unter anderem an den Händen und Schnitte in der Kleidung. Die Polizisten nahmen den 27-Jährigen, der bereits als sogenannter Intensivtäter bekannt ist, vorläufig fest und fertigten eine Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell