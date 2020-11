Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0752 --Mutmaßlicher Einbrecher gestellt--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Oberneuland, Heinrich-Baden-Weg Zeit: 15.11.2020, 01:00 Uhr

In der Nacht zu Sonntag stellten Einsatzkräfte einen 31-jährigen mutmaßlichen Einbrecher in Oberneuland. Sie nahmen ihn in der Nähe eines Gebäudes fest in dem kurz zuvor eingebrochen worden war.

Gegen 01:00 Uhr wurde der Einbruchsalarm eines Golfclubs im Heinrich-Baden-Weg ausgelöst. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte sahen zwei Männer, die sich noch auf dem Gelände befanden. Als diese die Einsatzkräfte erblickten, rannten sie weg. Einen von ihnen, einen 31-Jährigen, stellten die Polizisten, der zweite konnte fliehen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte Einbruchswerkzeug bei dem Mann. Im Clubhaus war bei einem Fenster die Glasdichtung durchstochen und im Inneren ein Büroschrank aufgehebelt worden. Die weiteren Ermittlungen, auch zu dem zweiten Einbrecher und die Haftprüfung des 31-Jährigen dauern an.

Die Polizei Bremen veröffentlicht seit November jede Woche eine aktualisierte Übersicht über die aktuellen Einbrüche in Bremen unter www.polizei.bremen.de. Die Karte zeigt, in welchen Gebieten in Wohnhäuser und Wohnungen eingebrochen wurde. Ziel des Präventionsprojektes ist es, jeden Einzelnen zu sensibilisieren und die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, wo sie besonders aufmerksam sein sollen. Ganz wichtig: Bei verdächtigen Beobachtungen alarmieren Sie umgehend die Polizei über den kostenlosen Notruf 110.

Generell gilt: Wirkungsvoller Einbruchschutz beginnt bereits vor der Haustür. Licht und Bewegungsmelder am Haus und Grundstück schrecken potentielle Einbrecher ab, einbruchhemmende Fenster und Türen verhindern einen leichten Zutritt zum Wohnbereich. Für eine kostenlose, individuelle und produktneutrale Beratung steht das Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder telefonisch unter 362-19003 zur Verfügung. Weitere Infos zum Thema unter: www.polizei-beratung.de und www.polizei.bremen.de.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell