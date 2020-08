Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0491--Drogenfund bei Verkehrskontrolle--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Schüsselkorb Zeit: 12.08.20, 13.30 Uhr

Die Polizei stoppte am Mittwochnachmittag in einer Fußgängerzone in der Altstadt ein Auto. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle fanden die Einsatzkräfte über ein halbes Kilo Marihuana und weitere Rauschmittel. Die 41 Jahre alte Fahrerin und ihr 34-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen.

Die Streifenwagenbesatzung hielt den Opel an, nachdem dieser vorher verbotswidrig in einer Fußgängerzone am Schüsselkorb parkte. Die Polizisten nahmen direkt Cannabisgeruch aus dem Wageninneren wahr und wurden auch schnell fündig. Im Auto befanden sich insgesamt 600 Gramm Marihuana, über 100 Gramm Amphetamine, Kokain und Crystal-Meth sowie eine größere Summe Bargeld. Bei anschließenden angeordneten Wohnungsdurchsuchungen entdeckten Einsatzkräfte diverse Marihuana-Pflanzen, weiteres Rauschgift und Beweismittel.

Das Auto, die Drogen und das Geld wurden beschlagnahmt. Gegen die 41-jährige Fahrerin und den 34 Jahre alten Insassen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

