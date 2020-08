Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0470 --Polizei ermittelt wegen Mordversuch--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 03.08.20

Nach dem Polizeieinsatz auf dem Campus der Bremer Universität am vergangenen Freitag, siehe hierzu auch die PM 466, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen Mordversuch gegen den 64 Jahre alten Bremer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlich sich der 64-Jährige, ein ehemaliger Mitarbeiter der Universität, in das Gebäude ein, löste einen technischen Fehler aus und lockte damit seinen 50 Jahre alten ehemaligen Vorgesetzten in den Versorgungsraum. Hier schlug er ihm von hinten eine Eisenstange auf den Kopf. Der Verletzte rappelte sich wieder auf und lief in einen anderes Zimmer. Der Bremer versuchte daraufhin mit einem Beil die Tür aufzuschlagen. Dem Mann gelang aber durch eine weitere Tür die Flucht. Der Verfolger ging schließlich auf das Dach des Gebäudes und von dort auf einen sieben Meter hohen Turm, wo er später von Spezialeinsatzkräften festgenommen wurde. Die Polizisten stellten Beweise wie die Eisenstange, ein Messer, Pfefferspray und ein Beil sicher.

Das Amtsgericht Bremen ordnete die einstweilige Unterbringung des 64-Jährigen in einer Psychiatrie an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell