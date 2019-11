Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0696 --Ausländerfeindliche Beschimpfungen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Am Dobben Zeit: 02.11.2019, 16.50 Uhr

Am Samstagnachmittag gerieten in der Östlichen-Vorstadt zwei Männer in einer Straßenbahn aufgrund eines Sitzplatzes aneinander. Ein 45-Jähriger beschimpfte einen 42-Jährigen dabei massiv aufgrund seiner Herkunft.

Der 42-jährige Nigerianer betrat gegen 16.50 Uhr die Straßenbahn in Richtung Sebaldsbrück und suchte sich einen Platz. Da die Bahn sehr voll war, bat er den 45-Jährigen seinen Rucksack beiseite zu nehmen, damit er Platz nehmen könnte. Da dieser der mehrfachen Bitte des 42-Jährigen nicht nachkam, legte der aus Nigeria stammende Mann den Rucksack selber beiseite, um sich setzen zu können. Daraufhin trat der 45-Jährige nach dem Mann und beschimpfte ihn mehrfach mit ausländerfeindlichen Parolen. Auch gegenüber den eintreffenden Polizisten verhielt er sich durchweg aggressiv.

Der 45-Jährige ist aufgrund ähnlicher Fälle bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde vorübergehend festgenommen.

