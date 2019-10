Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0673--Schwerer Verkehrsunfall in Blumenthal--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, Weserstrandstraße Zeit: 25.10.19, 15.50 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es in Blumenthal auf Weserstrandstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten.

Eine 34 Jahre alte Autofahrerin wollte vom Parkplatz eines Drogeriemarktes aus kommend nach links in die Weserstrandstraße Richtung Farge einbiegen. Dabei übersah sie einen in gleiche Richtung fahrenden Mitsubishi Lancer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall kam der Mitsubishi von der Fahrbahn ab und schleuderte auf den gegenüberliegenden Fußweg, wo der Wagen einen dortigen Fußgänger erfasste. Der 73 Jahre alte Mann wurde dabei mit den Beinen zwischen Auto und einer kleinen Mauer eingeklemmt. Hierbei zog er sich schwerste Beinverletzungen zu, es bestand zwischenzeitlich Lebensgefahr. Der 73-Jährige wurde nach notärztlicher Behandlung in eine Klinik gebracht und notoperiert. Die 79-jährige Mitsubishifahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen wurde die Weserstrandstraße voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

