Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.07.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstag, um circa 13 Uhr, in Wertheim. Der 18-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Conrad-Wellin-Straße und bog rechts in die Wilhelm-Blos-Straße ab. Im Kreuzungsbereich stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes einer 49-Jährigen zusammen. Vermutlich fuhren beide nicht weit genug rechts. Um diese Unklarheit zu klären, sucht die Polizei Zeugen. Eine Schulgruppe soll sich zur Unfallzeit dort aufgehalten haben. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Wertheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Zwei Polizeibeamte wurden am Dienstag, im Rahmen eines Einsatzes in Wertheim, verletzt. Aufgrund einer zuvor gemeldeten Körperverletzung in der Hospitalstraße fuhren die Beamte dort hin. Vor Ort wurden die Ordnungshüter von einem sehr aggressiven 30-jährigen Mann in Empfang genommen. Noch bevor die Beamten von dem vorangegangen Sachverhalt erfuhren schlug der 30-Jährige seinen Kopf mehrmals gegen eine Ladenscheibe, sodass diese zu Bruch ging. Die Streife ging daraufhin auf den Mann zu und wollte diesen vorläufig festnehmen. Er widersetzte sich der Festnehme und konnte nur unter enormer Kraftanstrengung der Polizisten zu Boden gebracht und geschlossen werden. Hierbei zogen sich die Beamten leichte Verletzungen zu. Der 30-Jährige wurde aufgrund seines Zustandes und ebenfalls leichter Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss er nun rechnen.

Wertheim-Wartberg: Hecke in Brand

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag, um circa 20.50 Uhr, im Berliner Ring in Wertheim-Wartberg. Dort brannte aus bislang unbekannten Gründen eine circa fünf Meter lange Thuja-Hecke. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelang es den Bewohnern das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschfahrzeugen aus und musste vor Ort nicht mehr eingreifen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 100 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell