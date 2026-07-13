PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Termine für kostenlose Pedelec-Trainings der Hagener Polizei während der Sommerferien - Details und Infos zur Anmeldung

Hagen (ots)

In den Sommerferien bietet die Verkehrssicherheitsberatung der Hagener Polizei kostenfreie Trainings für E-Bike und Pedelec-Fahrer an, die mit einem eigenen Rad ausgestattet sind. Bestandteil sind praxisnahe Übungen, damit Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Elektroräder möglichst souverän beherrschen. Es gibt sowohl Termine für spontane Besuche ohne Anmeldung und Termine, bei denen eine Anmeldung zwingend erforderlich ist.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer benötigt einen eigenen Fahrradhelm sowie ein Pedelec. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Pedelec-Trainings in der Jugendverkehrsschule, jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr, finden an folgenden Tagen statt. Bitte denken Sie an eine Anmeldung!

   - Dienstag, 21.07. - Anmeldeschluss: Montag, 20.07., 13 Uhr
   - Donnerstag, 23.07. - Anmeldeschluss: Mittwoch, 22.07., 13 Uhr
   - Dienstag, 28.07. - Anmeldeschluss: Montag, 27.07., 13 Uhr
   - Donnerstag, 30.07. - Anmeldeschluss: Mittwoch, 29.07., 13 Uhr
   - Dienstag, 04.08. - Anmeldeschluss: Montag, 03.08., 13 Uhr
   - Donnerstag, 06.08. - Anmeldeschluss: Mittwoch, 05.08., 13 Uhr
   - Montag, 10.8. - Anmeldeschluss: Freitag, 07.08., 13 Uhr
   - Montag, 17.08. - Anmeldeschluss: Freitag, 14.08., 13 Uhr
   - Mittwoch, 26.08. - Anmeldeschluss: Dienstag, 25.08., 13 Uhr.

Zusätzlich bietet die Polizei Hagen unter dem Motto "Miteinander radeln, voneinander lernen" Trainings für Großeltern und Enkel ab jeweils 10 Uhr in der Jugendverkehrsschule an. Zu den Terminen:

   - Mittwoch, 12.08.  - Anmeldeschluss: Dienstag, 11.08., 13 Uhr
   - Donnerstag, 27.08. - Anmeldeschluss: Mittwoch, 26.08., 13 Uhr

Die Hagener Jugendverkehrsschule befindet sich in Altenhagen unterhalb des Ischelandteichs und ist sowohl von der Boeler-Straße als auch der Straße Am Sportpark erreichbar. Bitte nennen Sie in der Mail zur Anmeldung den Termin, an dem Sie teilnehmen möchten, Ihren vollständigen Namen, sowie eine telefonische Erreichbarkeit. Es werden für jeden Termin die jeweils zehn ersten Anmeldungen berücksichtigt. Eine Zusage erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Interessierte Fahrerinnen und Fahrer können sich bei der Polizei Hagen, Führungsstelle Verkehr, entweder telefonisch bei PHK Hoffmann (02331-986-4011) und PHKin Kantak (02331-986-4012) oder per E-Mail an PedelecTraining.Hagen@polizei.nrw.de melden.

Weitere Trainings ohne Anmeldung, spontaner Besuch möglich:

   - Sonntag, 02.08., ab 10.30 Uhr, Marktplatz Boele, Hilgenland
   - Montag, 10.8., ab 10 Uhr, Lennebad Hohenlimburg, Im Klosterkamp
   - Donnerstag, 13.08., ab 10 Uhr, Lennepark
   - Montag, 17.08., ab 17.30 Uhr, Marktplatz Haspe, Tillmannstraße

Mittwoch, 19.08., ab 10 Uhr, Hengsteysee in der Seestraße/am Ruhrtalradweg

Die Hagener Polizei freut sich auf Ihre Teilnahme und wünscht allzeit gute Fahrt! (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 07:44

    POL-HA: Verkehrsunfall in Altenhagen - Eine Person leicht verletzt

    Hagen (ots) - Am Samstag, 11.07.2026, wurde die Polizei um 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in den Hagener Stadtteil Altenhagen gerufen. An der Kreuzung Königstraße / Wittekindstraße stießen zwei Autos zusammen. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 24-jährige Hagenerin mit einem Audi A3 auf der Königstraße in Richtung ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 07:18

    POL-HA: Häusliche Gewalt - Polizei verweist Sohn aus gemeinsamer Wohnung

    Hagen (ots) - Am 11.07.2026 wurde die Polizei um 23:07 Uhr wegen eines Falls von häuslicher Gewalt in den Hagener Stadtteil Boele gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einer gemeinsamen Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-jährigen Sohn, seiner 19-jährigen Schwester und seiner 59-jährigen Mutter. Der 17-Jährige soll dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren