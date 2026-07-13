Polizei Hagen

POL-HA: Termine für kostenlose Pedelec-Trainings der Hagener Polizei während der Sommerferien - Details und Infos zur Anmeldung

Hagen (ots)

In den Sommerferien bietet die Verkehrssicherheitsberatung der Hagener Polizei kostenfreie Trainings für E-Bike und Pedelec-Fahrer an, die mit einem eigenen Rad ausgestattet sind. Bestandteil sind praxisnahe Übungen, damit Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Elektroräder möglichst souverän beherrschen. Es gibt sowohl Termine für spontane Besuche ohne Anmeldung und Termine, bei denen eine Anmeldung zwingend erforderlich ist.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer benötigt einen eigenen Fahrradhelm sowie ein Pedelec. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Pedelec-Trainings in der Jugendverkehrsschule, jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr, finden an folgenden Tagen statt. Bitte denken Sie an eine Anmeldung!

- Dienstag, 21.07. - Anmeldeschluss: Montag, 20.07., 13 Uhr

- Donnerstag, 23.07. - Anmeldeschluss: Mittwoch, 22.07., 13 Uhr

- Dienstag, 28.07. - Anmeldeschluss: Montag, 27.07., 13 Uhr

- Donnerstag, 30.07. - Anmeldeschluss: Mittwoch, 29.07., 13 Uhr

- Dienstag, 04.08. - Anmeldeschluss: Montag, 03.08., 13 Uhr

- Donnerstag, 06.08. - Anmeldeschluss: Mittwoch, 05.08., 13 Uhr

- Montag, 10.8. - Anmeldeschluss: Freitag, 07.08., 13 Uhr

- Montag, 17.08. - Anmeldeschluss: Freitag, 14.08., 13 Uhr

- Mittwoch, 26.08. - Anmeldeschluss: Dienstag, 25.08., 13 Uhr.

Zusätzlich bietet die Polizei Hagen unter dem Motto "Miteinander radeln, voneinander lernen" Trainings für Großeltern und Enkel ab jeweils 10 Uhr in der Jugendverkehrsschule an. Zu den Terminen:

- Mittwoch, 12.08. - Anmeldeschluss: Dienstag, 11.08., 13 Uhr

- Donnerstag, 27.08. - Anmeldeschluss: Mittwoch, 26.08., 13 Uhr

Die Hagener Jugendverkehrsschule befindet sich in Altenhagen unterhalb des Ischelandteichs und ist sowohl von der Boeler-Straße als auch der Straße Am Sportpark erreichbar. Bitte nennen Sie in der Mail zur Anmeldung den Termin, an dem Sie teilnehmen möchten, Ihren vollständigen Namen, sowie eine telefonische Erreichbarkeit. Es werden für jeden Termin die jeweils zehn ersten Anmeldungen berücksichtigt. Eine Zusage erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Interessierte Fahrerinnen und Fahrer können sich bei der Polizei Hagen, Führungsstelle Verkehr, entweder telefonisch bei PHK Hoffmann (02331-986-4011) und PHKin Kantak (02331-986-4012) oder per E-Mail an PedelecTraining.Hagen@polizei.nrw.de melden.

Weitere Trainings ohne Anmeldung, spontaner Besuch möglich:

- Sonntag, 02.08., ab 10.30 Uhr, Marktplatz Boele, Hilgenland

- Montag, 10.8., ab 10 Uhr, Lennebad Hohenlimburg, Im Klosterkamp

- Donnerstag, 13.08., ab 10 Uhr, Lennepark

- Montag, 17.08., ab 17.30 Uhr, Marktplatz Haspe, Tillmannstraße

Mittwoch, 19.08., ab 10 Uhr, Hengsteysee in der Seestraße/am Ruhrtalradweg

Die Hagener Polizei freut sich auf Ihre Teilnahme und wünscht allzeit gute Fahrt! (arn)

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