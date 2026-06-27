Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Dachstuhlbrand im Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Rheydt, 26.06.2026, 10:37 Uhr, Von-Galen-Straße (ots)

Dachstuhlbrand im Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr Mönchengladbach wurde am Vormittag des 26.06.2026 zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand, in einem freistehenden Mehrfamilienhaus, auf die Von-Galen-Straße alarmiert.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachbereich des Gebäudes sichtbar. Daraufhin wurde die Brandbekämpfung sofort mit zwei Drehleitern eingeleitet. Parallel dazu wurde ein Innenangriff unter Atemschutz mit einem C-Rohr durchgeführt, um das Feuer im Gebäudeinneren gezielt zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Zur Überwachung und gezielten Steuerung der Löschmaßnamen im Dachbereich kam ein Drohnensysteme zum Einsatz, die durch Luft- und Wärmebildkameraaufnahmen bei der Lageerkundung und der Steuerung der Löschmaßnahmen unterstützten. Aufgrund der heißen Witterung kam der Versorgung der Einsatzkräfte mit Getränken eine besondere Bedeutung zu. Durch die beteiligte Hilfsorganisation wurde eine kontinuierliche und bedarfsgerechte Verpflegung sichergestellt, um die Einsatzfähigkeit der Einsatzkräfte aufrechtzuerhalten. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen erfolgt eine Prüfung des Gebäudes durch das zuständige Bauordnungsamt, um die Standsicherheit sowie die weitere Nutzbarkeit des Objekts zu bewerten. Insgesamt befanden sich rund 80 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Aufgrund der intensiven Rauchentwicklung und einer möglichen Gefährdung der umliegenden Bevölkerung wurde zwischenzeitlich eine Warnung an die Bevölkerung veranlasst. Anwohnerinnen und Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene und Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Rheydt, Giesenkirchen, Stadtmitte, Neuwerk, Rheindahlen, Wickrath, Odenkirchen sowie Information und Kommunikation (IuK), der Arbeiter-Samariter-Bund mit zwei Einheiten, drei Rettungswagen und ein Notarzt der Stadt Mönchengladbach, Vertreter des städtischen Bauordnungsamtes sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Michael Himmels, Hauptbrandmeister Raphael Küpper

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell