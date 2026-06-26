Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer mit 3,4 Promille randaliert in Polizeiwache

Hagen-Mitte (ots)

Einsatzkräfte brachten einen 42 Jahre alten Mann am Donnerstag (25.06.2026) ins Polizeigewahrsam, nachdem er in der Innenstadtwache randalierte. Der 42-Jährige begab sich um etwa 15.30 Uhr in die Wache und schrie im Wartebereich herum, hörte laut Musik und tanzte. Da er den Wachbetrieb erheblich störte, forderten die Polizeibeamten den Mann auf, die Wache zu verlassen. Der Aufforderung kam er jedoch nicht nach und wurde daher nach draußen begleitet. Dort ignorierte er zudem mehrere Platzverweise und wurde aggressiv. Infolgedessen entschieden sich die Einsatzkräfte, den offenbar unter Alkoholeinfluss stehenden Mann in Gewahrsam zu nehmen. Im Polizeigewahrsam willigte der 42-Jährige in die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtest ein, der einen Wert von 3,4 Promille nachwies. (rst)

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