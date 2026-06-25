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Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer fährt Rollerfahrer gezielt zwei Mal an

Hagen-Vorhalle (ots)

An der Einmündung Ziegler Straße/Sporbecker Weg fuhr ein Autofahrer am Mittwoch (24.06.) mehrfach auf einen Rollerfahrer zu und erfasste diesen absichtlich mit seinem Mercedes. Gegen 16 Uhr verständigte der 46-Jährige die Polizei und berichtete von dem Zwischenfall. Der Mann schilderte einer Streifenwagenbesatzung, in Fahrtrichtung Wolfskuhler Weg unterwegs gewesen zu sein. Nach eigenen Angaben habe der 46-Jährige seinen Roller geschoben, als er den Fahrer des Mercedes sah und wiedererkannte. Er habe mit dem Mann bereits Auseinandersetzungen gehabt und seinen Roller gezielt auf den rechten Fahrstreifen geschoben, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern, da er mit ihm sprechen wollte. Plötzlich sei der Fahrer des Mercedes absichtlich gegen ihn gefahren und brachte ihn hierdurch zu Fall.

Als der 46-jährige Hagener wieder aufstand und sein Fahrzeug zur Seite schieben wollte, habe ihn der Mercedes ein zweites Mal absichtlich touchiert. Anschließend flüchtete der Fahrer in Richtung Wolfskuhler Weg. Der 46-Jährige zog sich bei dem Zwischenfall leichte Verletzungen zu. Er gab an, den Namen des Mercedes-Fahrers nicht zu kennen. Eine Zeugin und ein Zeuge konnten den Beamten jedoch das Kennzeichen des Autos nennen. Sie bestätigten die Angaben des 46-Jährigen und berichteten ergänzend, dass der Mercedes mit der Frontstoßstange in den rückwärtigen Bereich des Leichtkraftrads aufgefahren sei. Nachdem der 46-Jährige gestürzt war und sein Fahrzeug wieder aufhob, habe der Fahrer des Autos zunächst gewartet und sei dann erneut gezielt auf ihn zugefahren.

Noch am Mittwoch nahmen Polizisten den 48-jährigen Mercedes-Fahrer vorläufig fest. Er wollte sich nicht zum Vorfall äußern. Das Auto und sein Führerschein wurden durch die Einsatzkräfte sichergestellt. Der 48-Jährige muss sich wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, einer Unfallflucht und wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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