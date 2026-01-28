Polizei Hagen

POL-HA: Vermisste Seniorin - Wo ist Ursula S.?

Hagen-Halden (ots)

Die 75-jährige Vermisste verließ am 27.01.2026 gegen 11:45 Uhr ihre Wohnung in der Haldener Straße. Sie war lediglich leicht und ohne Jacke bekleidet. Weitere persönliche Gegenstände, wie beispielsweise ihr Mobiltelefon, führt sie nicht mit sich. Seitdem ist Ursula S. unbekannten Aufenthaltes. Auffällig am Erscheinungsbild der Vermissten sind neben der nicht witterungsangepassten Bekleidung die Spuren einer kürzlich durchgeführten Operation am linken Auge.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Seniorin machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/193133

