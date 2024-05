Polizei Hagen

POL-HA: Hagener zwei Mal hintereinander in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Ein 32-Jähriger musste am Wochenende zwei Mal hintereinander von Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Der Hagener hielt sich am Sonntag (12.05.) zunächst gegen 6 Uhr auf der Frankfurter Straße auf. Er lief stark alkoholisiert sowie schwankend auf der Fahrbahn und sei nach Angaben eines Taxifahrers sehr aggressiv gewesen. Der Fahrer habe dem Mann die Mitfahrt deshalb verweigert. Daraufhin habe der 32-Jährige eine Glasflasche auf den Boden geworfen und mehrfach versucht trotzdem in das Taxi einzusteigen. Nach Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung schrie der Hagener herum und konnte sich nicht auf den Beinen halten. Darum legte er sich mehrfach auf den Boden und reagierte zunächst nicht auf die Ansprache der Polizisten. Da eine vernünftige Kommunikation mit ihm nicht möglich war, nahmen die Beamten den Mann zur Verhinderung von Straftaten und zum eigenen Schutz in Gewahrsam. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille.

Nachdem der Mann einige Stunden später aus dem Gewahrsam entlassen wurde, weigerte er sich nach Hause zu gehen. Einen erteilten Platzverweis ignorierte er. Statt das Gelände zu verlassen, schrie er herum, lies sich mehrmals auf den Boden fallen und trat gegen einen Zaun. Er musste zur Verhinderung von Straftaten (Sachbeschädigung) und zum Schutz der Person erneut in Gewahrsam genommen werden. Am späten Nachmittag konnte der Mann schließlich erfolgreich entlassen werden. (arn)

