POL-HA: Gurtverstoß führt zu Verkehrskontrolle mit Folgen

Hagen (ots) - In der Zeit vom 09.05.2024, 19.00 Uhr bis zum 10.05.2024, 07.20 Uhr wurden in Hohenlimburg an einem geparkten PKW die Kennzeichen gestohlen. Bislang unbekannte Täter entfernten an der Straße Auf dem Lölfert das vordere und das hintere Kennzeichen am PKW einer 73-Jährigen. Zeugen werden gebeten, dich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 / 986 -2066 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 2066 E-Mail: ...

