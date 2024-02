Polizei Hagen

POL-HA: Raubüberfälle auf Kioske - Hagener Kripo ermittelt Tatverdächtigen

Hagen-Mitte/Emst (ots)

Intensive Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 der Hagener Kriminalpolizei führten zu einem 25-jährigen Hagener, der im dringenden Tatverdacht steht zwei Kioske überfallen zu haben. Wie bereits berichtet, betrat am 05.02.2024 ein Mann einen Kiosk am Märkischen Ring und forderte unter Vorhalt einer Klappsäge die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss floh der Mann mit seiner Beute (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5707959). Nur wenige Stunden später wurde ein Kiosk in der Straße "Wasserloses Tal" Ziel eines schweren Raubes. Der Täter hielt dem Geschäftsinhaber ein Messer vor. Auch hier forderte der Täter Bargeld und floh im Anschluss mit seiner Beute (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5707853). Der ermittelte 25-jährige Tatverdächtige kommt mutmaßlich für beide Taten in Betracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen wurde er am Freitag (23.02.2024) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell