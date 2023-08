Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrolle wegen eines defekten Bremslichts führt zu zwei Festnahmen

Bei einer Präsenzstreife durch Wehringhausen hielten Polizeibeamte am Montagmorgen (21.08.2023) ein Auto mit defektem Bremslicht an, in dem zwei per Haftbefehl gesuchte Personen saßen. Die Beamten fuhren, gegen 08.45 Uhr, über die Wehringhauser Straße und bemerkten an der Kreuzung zur Södingstraße ein Auto, an dem das Bremslicht defekt war. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle überprüften die Polizisten neben dem technischen Zustand des PKW auch die Personalien der insgesamt fünf Fahrzeuginsassen. Dabei stellte sich heraus, dass der 43-jährige Fahrer wegen Betruges per Haftbefehl gesucht wurde. Außerdem lag auch gegen einen 17-jährigen Mitfahrer ein Haftbefehl vor. Er muss wegen Diebstahls einen mehrwöchigen Jugendarrest absitzen. Die Beamten brachten den 43-jährigen zum Polizeigewahrsam. Dort konnte er die im Haftbefehl festgelegte Geldstrafe bezahlen und eine Freiheitsstrafe abwenden. Den 17-Jährigen brachten weitere Beamte zu einer Jugendarrestanstalt. (sen)

