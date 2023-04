Polizei Hagen

POL-HA: 58-Jährige stört schreiend die Nachtruhe und missachtet Platzverweis

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Freitagmorgen, 14.04.2023, riefen Anwohner der Körnerstraße gegen 01:15 Uhr die Polizei. Auf dem Gehweg schrie eine Person seit mehreren Minuten herum. An Schlaf war durch den Lärm offenbar nicht zu denken. Die eingesetzten Beamten ermahnten die 58-Jährige zur Ruhe. Die polizeilichen Anordnungen waren ihr jedoch einerlei. Auch einem Platzverweis kam sie nicht nach. Ein Dialog mit der Frau war nicht möglich. Die Polizisten nahmen sie zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Wahrung der Nachtruhe in Gewahrsam und fertigten einen Bericht. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell