Polizei Hagen

POL-HA: Diensthund "Akela" stellt Katalysator-Diebe

Hagen-Boele (ots)

Der Hagener Polizei ist es mit der Hilfe von Diensthund "Akela" in der Nacht von Donnerstag (12.01.2023) auf Freitag gelungen, vier mutmaßliche Katalysator-Diebe festzunehmen. Gegen 02.45 Uhr meldeten Anwohner in der Hameckestraße der Polizei mehrere verdächtige Männer, die sich an einem Auto zu schaffen machten. Eine alarmierte Polizeistreife stellte kurze Zeit später an dem Fahrzeug einen abgetrennten Schalldämpfer und einen abgetrennten Katalysator fest. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Polizisten vier verdächtige Personen im Eingangsbereich des Hameckeparks an. Beim Anblick der Polizei nahmen die Männer die Flucht auf und versuchten über einen Zaun auf ein angrenzendes Firmengelände zu klettern. Diensthund "Akela" gelang es allerdings durch einen Biss in den Oberkörper einen 32-jährigen Mann am Überklettern zu hindern. Dieser musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. Die anderen Männer (29 bis 34 Jahre alt) konnten auf dem Firmengelände durch weitere Polizisten gestellt werden. Alle Täter sind polizeibekannt. Da sie in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden die Männer vorläufig festgenommen. Der gestohlene Katalysator konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Bandendiebstahls aufgenommen. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell