POL-HA: Vermeintliches Unfallopfer fordert Herausgabe von Geld

Hagen-Boele (ots) - Ein unbekannter BMW-Fahrer ist am Donnerstagvormittag (12.01.2023) einer 14-Jährigen über den Fuß gefahren und im Anschluss geflüchtet. Das Mädchen beabsichtigte gegen 11.50 Uhr zusammen mit Mitschülerinnen bei Grünlicht die Hagener Straße an der Kreuzung Kapellenstraße zu überqueren. Der BMW-Fahrer beabsichtigte von der Kapellenstraße aus nach rechts in die Hagener Straße abzubiegen. ...

mehr