POL-HA: Zwei Tage hintereinander unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Zwei Tage hintereinander trafen Polizisten auf einen Hagener, der sein Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Am Dienstag (10.05.2022) um 15.20 Uhr war der 33-Jährige mit seinem Hyundai auf der Boeler Straße unterwegs. Die Polizisten erkannten das Auto und erinnerten sich daran, denn Mann bereits am Vortag kontrolliert zu haben. Er hatte angegeben am Wochenende in Frankfurt gewesen zu sein und dort Drogen konsumiert zu haben. Er konnte sich jedoch nicht daran erinnern, was genau er zu sich genommen hatte. Nachdem er Montag in die Polizeikontrolle geraten war und eine Blutprobe abgeben musste, war ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis zum Abbau der Substanzen untersagt worden. Am Dienstag musste er nach der Kontrolle erneut eine Blutprobe abgeben - ein Drogenvortest hatte angezeigt, dass er nach wie vor unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde noch einmal eindrücklich darauf hingewiesen, dass er in seinem Zustand mit entsprechenden Substanzen kein Fahrzeug führen darf. (arn)

