POL-HA: Trickbetrug mit Zettel - Goldschmuck gestohlen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Freitag, 06.05.2022, läutete es gegen 12 Uhr an der Tür eines Mannes in der Pelmkestraße. Der 86-Jährige öffnete die Tür. Im Hausflur stand eine Frau. Sie gab vor, Medikamente für eine Nachbarin liefern zu wollen. Diese sei jedoch nicht zugegen. Sie bat darum, in der Wohnung des Mannes einen Zettel schreiben zu dürfen, um darauf ihren Besuch zu vermerken. Der 86-Jährige kam dem Wunsch nach. Nachdem der Zettel ausgefüllt war, verließ die Unbekannte die Wohnung. Wenig später kam ein ungutes Gefühl bei dem Hagener auf. Er stellte fest, dass sich seine Nachbarin die gesamte Zeit in ihrer Wohnung befunden hatte. Aus seiner Wohnung fehlten zwei Uhren und zwei Goldringe. Offenbar lenkte ihn die Frau mit dem "Zetteltrick" ab, während ein Kompagnon der Betrügerin die Wohnung durchsuchte. Die Kripo nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

