Polizei Hagen

POL-HA: Zwei leicht verletzte Männer nach missachteter Vorfahrt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Donnerstagmittag (05.05.2022) stieß ein 28-jähriger BMW-Fahrer mit einem vorfahrtsberechtigten Transporter zusammen. Der Mann aus Höxter war mit seinem BMW um 13 Uhr auf der Wehringhauser Straße aus Richtung Eckesey kommend unterwegs und wollte an der Ecke zur Kuhlestraße an einer Ampel links abbiegen. Ein 25-Jähriger war gleichzeitig mit seinem Fahrzeug in der Gegenrichtung unterwegs, um weiter in Richtung Eckesey über die Bahnhofshinterfahrung zu fahren. Durch den Zusammenstoß wurde der weiße Transporter nach rechts abgedrängt und prallte gegen eine auf dem Gehweg befindliche Fußgängerampel. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und kamen jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sowohl der Transporter als auch der BMW waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell