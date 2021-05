Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb versucht Mitarbeiterin in Gebüsch zu schubsen

Hagen (ots)

Ein Ladendieb flüchtete am Donnerstag (06.05.2021) gegen 14.30 Uhr aus einem Supermarkt-Büro und schubste dabei eine Mitarbeiterin. Der Unbekannte war in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Wasserloses Tal aufgefallen, als er versuchte Alkohol und Fleisch zu entwenden. Die 29-Jährige sprach den Mann an und bat ihn zur weiteren Klärung in ein Büro. Von dort rannte er jedoch los, nachdem er die Ware im Wert von rund 54 Euro abgelegt hatte. Die Mitarbeiterin folgte ihm und versuchte ihn festzuhalten. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem beide zu Boden fielen. Als der Ladendieb aufstand, versuchte er die Frau in ein Gebüsch zu schubsen und entfernte sich in Richtung Karl-Ernst-Osthaus-Straße. Die 29-Jährige ließ ihn laufen und rief die Polizei.

Der Mann wurde von ihr etwa 25-30 Jahre alt geschätzt, etwa 170cm groß mit einer kräftigen Statur. Seine Haare waren blond und gegelt. Er trug zum Tatzeitpunkt einen Maleranzug, eine Camouflage-Jacke sowie eine weiße FFP2-Maske. Eine Fahndung durch die Polizei im Nahbereich des Geschäftes verlief erfolglos. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung und Ladendiebstahls. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

