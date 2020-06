Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Unfall auf der Autobahn

Salzbergen (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der A30 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 67-jähriger Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 28-jährige Fahrer eines Kleinbusses fuhr gegen 22.20 Uhr an der Anschlussstelle Rheine Nord auf die Autobahn in Fahrtrichtung Niederlande auf und wechselte unmittelbar auf den Überholfahrstreifen. Dabei übersah er einen von hinten herannahenden VW. Es kam zur Kollision, wodurch sich der Beifahrer des Transportes leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 9000 Euro. Die Feuerwehr Rheine sowie Beamte der Polizei aus Nordrhein-Westfalen unterstützen die Lingener Autobahnpolizei bei der Vollsperrung der Autobahn. Diese konnte nach Beendigung der Unfallaufnahme gegen 23.35 Uhr wieder aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell