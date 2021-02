Polizei Hagen

POL-HA: Offensive gegen Rauschgiftszene geht weiter - Händler festgenommen und Mobiltelefone beschlagnahmt

Hagen (ots)

Mit großem Kräfteansatz und motivierten Beamtinnen und Beamten der Wache Innenstadt, wurden am Freitag, 12.02.2021, insgesamt 18 Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Sieben Strafverfahren hiervon wurden wegen des illegalen Handelns (zum Teil in nicht geringer Menge) mit Marihuana und Amphetaminen eingeleitet.

Ein 36-jähriger Hagener ging den Polizisten am unteren Ende der Bahnhofstraße ins Netz. Dieser ergriff sofort nach der Ansprache durch die Beamten die Flucht. Nach einer Verfolgung von knapp 400 Metern über den Graf-von-Galen-Ring konnte er durch die Zivilfahnder an der Schwenke vorläufig festgenommen werden. Der Mann führte mehrere Tüten Marihuana, Kokain und Amphetamine mit sich. Zudem fanden die Ermittler auch eine Feinwaage, 200 Euro Bargeld in dealertypischer Stückelung, sowie ein zugriffsbereites Messer auf. Sein Mobiltelefon wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Während der 36-Jährige im Polizeigewahrsam saß, bereiteten die Beamten die anschließende Wohnungsdurchsuchung vor. Auch der Hagener Rauschgiftspürhund "Ragnar" kam dabei zum Einsatz. Die Durchsuchung stellte sich als Volltreffer heraus. In der Wohnung wurden neben einer größeren Menge Marihuana, auch Amphetamine und weitere Waagen aufgefunden. Auch ein größerer Bargeldbetrag, sowie mehrere Marihuanapflanzen und echte Pistolenpatronen beschlagnahmten die Polizistinnen und Polizisten.

Neben diesem Erfolg leiteten die Beamtinnen und Beamten 18 Strafverfahren ein, davon vier weitere Verfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Sie nahmen zwei weitere Person vorläufig fest und sprachen vier Bereichsbetretungsverbote aus. Beschlagnahmt wurden bei den am Bahnhof durchsuchten Personen erneut Marihuana, Amphetamine, Kokain, Messer, Heroinersatzprodukte und Medikamente. (sh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell