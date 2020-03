Polizei Hagen

POL-HA: Pizza-Taxi gestohlen

Hagen (ots)

Am Sonntagmorgen, 01:20 Uhr, rief ein 29-jähriger Mann die Polizei zum Märkischen Ring. Ihm war sein Fahrzeug gestohlen worden. Der Mann ist Pizzabote und hatte ich der Straße eine Lieferung, ließ aber den Wagen an der Straße unverschlossen zurück. Als er von dem Kunden zurückkam, sah er, wie ein Fremder mit seinem Renault Clio davon fuhr. Da sich sein Handy noch im Wagen befand, konnte er den Standort lokalisieren und die Polizei bei der Fahndung unterstützen. Polizeibeamte fanden den Wagen unverschlossen in der Straße "Am Heerwege". Das Auto war unbeschädigt und auch das Mobiltelefon befand sich noch an seinem Platz. Die Originalschlüssel des Wagens steckten nicht mehr im Zündschloss. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

