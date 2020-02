Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Busfahrerin wird bei Unfall verletzt.

Hagen (ots)

Am Freitagvormittag kam es auf dem Graf-von-Galen-Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Hagener Linienbus und einem Pkw, bei dem die 22-jährige Busfahrerin verletzt wurde. Gegen 10.20 Uhr hatte sich eine 20-jährige Pkw-Fahrerin als Linksabbiegerin auf der Abbiegespur zur Elberfelder Straße eingeordnet. Plötzlich entschied sich die 20-jährige weiter geradeaus in Richtung Haspe zu fahren. Dabei kollidierte sie mit dem auf der Busspur in gleicher Richtung links abbiegenden Linienbus. Bei dem Zusammenstoß wurde die 22-jährige Busfahrerin verletzt. Sie wurde nach erster Behandlung durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Es entstand mittlerer Sachschaden, durch den Unfall kam es auf dem Graf-von-Galen-Ring zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (tf)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell