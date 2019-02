Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hagen (ots)

Am Mittwochabend, um 21:20 Uhr, ereignete sich auf der Verbandsstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger befuhr mit seinem VW die Verbandsstraße in Richtung Schwerter Straße und beabsichtigte, an der Kreuzung Villigster Straße geradeaus zu fahren. Ein 55-jähriger Daciafahrer befuhr die Verbandsstraße in Gegenrichtung, beabsichtigte aber, nach links in die Villigster Straße abzubiegen. Dabei übersah er den VW. Beide Wagen kollidierten und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Die Fahrer verletzten sich leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen.

