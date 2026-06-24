Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub in Odenkirchen: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag, 21. Juni, gegen 11.15 Uhr eine 67-jährige Frau auf einem Feldweg in der Nähe der Schlenderhanstraße in Odenkirchen beraubt. Er verletzte die Frau dabei leicht.

Die 67-Jährige war mit ihrem Hund spazieren, als der Unbekannte mit einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr. Er sei dann vom Rad abgestiegen, auf die 67-jährige zugekommen und habe ihr eine Kette vom Hals gerissen. Die 67-jährige wehrte sich und fiel dabei zu Boden. Der Tatverdächtige trat die am Boden liegende Frau und raubte ihr auch ihr Mobiltelefon. Anschließend sei der Räuber auf sein Fahrrad gestiegen und mit der Tatbeute in Richtung Mülfort geflüchtet.

Die Polizei fahndete in der Nähe des Tatortes nach dem Täter. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Der Täter ist jedoch weiterhin flüchtig.

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, kräftige Statur, runder Kopf, südländischer Phänotyp. Er habe ein T-Shirt sowie eine kurze Hose getragen.

Die Tat kann in Zusammenhang mit weiteren gleichgelagerten Raubdelikten gebracht werden. Trotz intensiver Ermittlungen ist es noch nicht gelungen, den Täter zu identifizieren. Am 3. Juni hat die Polizei bereits im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Phantombild um Mithilfe bei der Suche nach dem Tatverdächtigen gebe-ten.

Das Phantombild ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/205463

Die Polizei fragt: Wer erkennt den Mann auf dem Phantombild? Wer hat in Parks oder anderen Grünanlagen verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem wurde Schmuck zum Kauf angeboten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen.

Die Polizei rät:

- Nehmen Sie bei Spaziergängen sowie beim Joggen in Parks oder auf Feldwegen nach Möglichkeit eine Begleitung und ein Mobiltelefon mit.

- Sollte Ihnen eine Person verdächtig vorkommen, wählen Sie umgehend den Notruf. Machen Sie andere auf die Person aufmerksam.

- Um sich selbst zu schützen: Tragen Sie am besten keinen Schmuck beim Spazieren gehen oder Joggen. Lassen Sie Wertsachen zu Hause.

- Nutzen Sie spezielle Schlüsselanhänger, mit denen Sie in Notsituationen einen schrillen lauten Ton auslösen können.

- Sollten Sie zum Opfer werden: Gefährden Sie sich nicht durch Gegenwehr. Prägen sie sich Tätermerkmale ein. Bringen Sie den Vorfall rasch zur Anzeige. (km)

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