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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zu: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach - Tatverdächtiger (25) in U-Haft

Krefeld / Viersen / Mönchengladbach (ots)

Gestern, 22. Juni 2026, übernahm die Kriminalpolizei Mönchengladbach die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Kaldenkirchen.

Zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6299702

Am heutigen Dienstagnachmittag, 23. Juni, führten Ermittler den tags zuvor vorläufig festgenommenen 25-jährigen Tatverdächtigen am Amtsgericht Krefeld einem Haftrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld und erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags.

Die Hintergründe des Streits sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Mönchengladbach im Rahmen einer Mordkommission geführt werden. Nähere Angaben hierzu sind derzeit nicht möglich.

Korrektur: In der Erstmeldung wurden die Transportmittel der Verletzten irrtümlich vertauscht: Der 44-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus befördert, die 40-Jährige in einem Rettungswagen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29-10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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