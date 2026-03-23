Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooterfahrerin nach Unfallflucht leichtverletzt - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 21. März, ist es an der Kreuzung Schmölderstraße / Urftstraße gegen 12.20 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen, bei der eine 34-jährige E-Scooterfahrerin leicht verletzt wurde.

Nach eigenen Angaben befuhr die 34-jährige E-Scooterfahrerin die Schmölderstraße und querte die Kreuzung an der Urftstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Pkw. Dabei wurde der E-Scooter im hinteren Bereich touchiert und die 34-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Der blaue Audi A3 mit dem Kennzeichenfragment D-?34 entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und dem flüchtigen Pkw sowie dessen Fahrerin oder Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (at)

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