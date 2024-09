POL-MG: Jugendliches Trio ohne Helm und Führerschein mit gestohlenem Roller unterwegs

Mönchengladbach (ots) - Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen im Fall einer 55-Jährigen, die am Donnerstag, 30. Mai, von vier unbekannten Tätern am Münsterplatz bedrängt wurde. Die Frau hatte sich erst im August an die Polizei gewandt und den Vorfall zur Anzeige gebracht. Sie gab an, sich an Fronleichnam am frühen Morgen auf dem Münsterplatz aufgehalten zu haben, im Bereich der großen Treppe, die hinunter in den ...

