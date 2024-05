POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung zur Rheydter Frühkirmes: Polizei und Ordnungsamt im Einsatz für die Sicherheit der Gäste

Mönchengladbach (ots) - Diebe haben in der Nacht zu Montag, 6. Mai, an der Dülkener Straße den Katalysator an einem grünen Opel (Astra) entfernt. Die Fahrerin hatte das Auto am Sonntagabend gegen 20 Uhr dort abgestellt. Als sie am Montagmorgen gegen 4 Uhr zurückkehrte und mit dem Auto losfuhr, bemerkte sie seltsame Geräusche und hielt an. Anschließend überprüfte sie das Fahrzeug und stellte fest, dass der ...

