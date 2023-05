Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuberische Erpressung

Mönchengladbach-Odenkirchen (ots)

Am Samstag, 20.05.2023, kam es gegen 20.30 Uhr auf dem Marktplatz Burgfreiheit zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 16 Jahre alten Jugendlichen. Dieser wurde dort von mehreren Jugendlichen aufgefordert seine Umhängetasche herauszugeben. Als er der Aufforderung zunächst nicht nachkam, zogen die Jugendlichen immer wieder an der Tasche und drängten ihn an eine Wand. Schließlich übergab der Bedrängte seine Tasche an die Gruppe, die sich sofort entfernte. Beim Haupttäter soll es sich einen ca. 15 bis 16 Jahre alten, schlanken, ca. 175 cm großen Jugendlichen gehandelt haben, mit schwarzen Locken und einem leichten "Flaum" im Gesicht. Die Person trug einen Trainingsanzug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden.

