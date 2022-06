POL-MG: 9-jährige Radfahrerin verletzt

Mönchengladbach (ots) - An der Böcklinstraße in Holt ist zwischen Mittwoch, 22. Juni, 17.20 Uhr und Donnerstag, 23. Juni, 6 Uhr ein drei Jahre alter, blauer Toyota Auris gestohlen worden. Die 57-jährige Besitzerin hatte das Auto, das mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist, in einer Parknische vor dem Nachbarhaus geparkt. Als sie am nächsten Morgen aus dem Fenster sah, stellte sie fest, dass der Wagen dort nicht mehr stand. Die Polizei sucht Zeugen, die ...

