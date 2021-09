Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrraddieb wird gestellt und leistet vehementen Widerstand

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagabend, 23. September, haben Polizeibeamte einen Fahrraddieb an der Bachstraße festgenommen.

Der 28-Jährige wurde gegen 18.30 Uhr an der Logenstraße vom Besitzer beobachtet, wie er dessen Mountainbike aus der Garage stahl und damit Richtung Rheydter Innenstadt fuhr. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen trafen die Polizeibeamten gegen 23.40 Uhr an der Bachstraße auf den beschriebenen Mann, als er gerade vom Fahrrad abstieg und es an einer Hauswand anlehnte.

Als einer der Beamten den 28-Jährigen ansprach, versuchte dieser zu flüchten, konnte aber festgehalten werden. In der Folge leistete der Mann erheblichen Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte, so dass die Beamten ihn fixieren mussten. Augenscheinlich stand der Mann unter Drogeneinfluss. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten wurde er ins Polizeigewahrsam Mönchengladbach gebracht. Das Fahrrad konnte an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. (cr)

