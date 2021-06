Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vorläufige Festnahme - Polizeibeamter beobachtet Diebstahl

Mönchengladbach (ots)

Welch ein Zufall: Ein Polizeibeamter geht mit seinem Hund spazieren und beobachtet dabei einen polizeilich einschlägig bekannten Mann, wie er zunächst einen Flachbildfernseher durch die Gegend trägt sowie kurze Zeit später eine Schubkarre samt Bierkasten aus einer Kleingartenanlage schiebt.

So geschehen am Sonntag, 6. Juni, gegen 6.48 Uhr, an der Schrebergartenanlage Am Pixbusch in Odenkirchen. Wie sich später herausstellen sollte, war der Mann wohl auf Diebestour, denn auch in seinem Rucksack konnten neben diversem Einbruchswerkzeug weitere zurzeit noch nicht zugeordnete Wertgegenstände gefunden werden. Unter anderem zwei Packungen Zigaretten, ein schwarz/gelbes Spachtelset, ein Lederetui sowie zwei Mikrofone ohne Kabel, die mit den Nummern 7 und 8 beschriftet sind.

Aufgrund vorangegangener Delikte und möglicher Fluchtgefahr wurde der 28-Jährige vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam Mönchengladbach zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer Hinweise auf die rechtmäßigen Besitzer der Diebesgüter geben kann, meldet sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell