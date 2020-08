Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooter-Fahrer gegen Autotür gefahren und gestürzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 31-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstag, 27. August, um kurz nach Mitternacht auf der Erzbergerstraße in Hardterbroich-Pesch gegen die geöffnete Tür eines Renault Twingos gefahren und gestürzt. Er verletzte sich dabei leicht.

Der Fahrer des Renaults hatte am Straßenrand eingeparkt und wollte aussteigen. Beim Blick in den Rückspiegel hatte er ein anderes Auto passieren lassen und anschließend die Tür geöffnet. Den E-Scooter-Fahrer habe er nicht wahrgenommen. So kam es zum Zusammenstoß.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang nach dem Blick in den Rückspiegel den so genannten holländischen Griff: als Fahrer eines Autos mit der rechten Hand die Tür öffnen, um einen Schulterblick zu machen. (km)

