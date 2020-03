Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufmerksamer Zeuge: Verdächtige hantieren an Pkw

Mönchengladbach (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstag, 24. März, gegen 21 Uhr im Stadtteil Rheindahlen-Land an der Broicher Straße zwei Verdächtige gesehen, die sich an Fahrzeugen zu schaffen machten.

Nachdem der Zeuge die Polizei alarmiert hatte, konnten Beamte die beiden Männer an den Straßen Genhodder und Koch ebenfalls dabei beobachten, wie sie an verschiedenen Pkw hantierten. Von den Polizisten auf der Hardter Straße angesprochen, versuchten die beiden Männer zunächst, zu Fuß zu flüchten, sie konnten aber an der Flucht gehindert werden. Zur Identitätsfeststellung und Durchsuchung wurden sie zur Wache gebracht. Bei einem der beiden Beschuldigten fanden die Beamten ein elektronisches Gerät sowie Bargeld. Geld und Gerät wurden sichergestellt, da es sich möglicherweise um Diebesgut handelt.

Die Männer - beide 30 Jahre alt und im Mönchengladbacher Stadtgebiet wohnhaft - wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. (ds)

