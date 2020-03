Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher am Werk: Hinweise erbeten

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach verzeichnete wieder Einbruchsdelikte im Stadtgebiet.

Augenscheinlich durch ein Dachfenster stiegen unbekannte Täter am Donnerstag, 12. März, zwischen 0 und 20 Uhr in eine Shisha-Bar in Gladbach an der Waldhausener Straße ein. Im Gebäude brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten unter anderem Laptops und eine Geldkassette.

Bei einem Einbruchversuch wurde in der Nacht zum Donnerstag, 12. März, gegen 3.45 Uhr eine der gläsernen Eingangstüren eines Getränkemarktes in Hardterbroich-Pesch an der Volksgartenstraße eingeschlagen. Die beiden unbekannten Täter, die auf Videoaufzeichnungen zu sehen sind, schafften es jedoch nicht, in das Gebäude zu gelangen.

In der Nacht zum Freitag, 13. März, gegen 1.30 Uhr war ein Handyladen in Odenkirchen an der Burgfreiheit das Ziel von Einbrechern. Nach dem Einschlagen einer gläsernen Eingangstür begab sich eine Person in den Laden, eine weitere Person hielt draußen Ausschau. Mit einem vor der Tür geparkten silberfarbenen VW Golf entfernten sich die Täter in Richtung Mülgaustraße. Wenig später kehrten die Täter mit dem Golf zurück, wendeten das Fahrzeug in Höhe der Pastorsgasse und stoppten das Auto auf dem Gehweg vor dem Geschäft. Danach betraten sie den Laden, trugen Gegenstände aus der Auslage heraus und flüchteten in dem Golf über die Straße Zur Burgmühle in Richtung Duvenstraße.

Auch ein Handyladen in Gladbach an der Hindenburgstraße wurde in der Nacht zum Freitag, 13. März, zum Tatort. Ein Passant entdeckte gegen 5 Uhr die eingeschlagene Verglasung der Geschäftsauslagen. Offenbar hatten unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eingeschlagen. Durch die Öffnung gelangten sie in die Abstellräume des Handyladens, wo sie verschiedene Schränke durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, blieb zunächst unbekannt.

Aus einem Baucontainer, der an der Baustelle in Bettrath-Hoven an der Straße Böckerkamp steht, sind im Zeitraum zwischen Mittwoch, 11. März, 17 Uhr, und Donnerstag, 12. März, 7.30 Uhr, verschiedene Geräte sowie Jacken gestohlen worden. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Diebe den Lüftungsschacht aufgehebelt und sich so Zutritt zu dem Container verschafft, den sie vermutlich durch das Fenster wieder verließen.

Auch für diese Einbruchsdelikte gilt: Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

