POL-MG: Einbrecher brechen Spielautomaten auf

Mönchengladbach (ots) - In der Zeit von Montag, 04.12.2018, 02.00 Uhr bis Dienstag, 05.12.2018, 17.15 Uhr sind unbekannte Täter in eine Gaststätte auf der Waldhausener Straße eingebrochen. In das Gebäude gelangten die Einbrecher, indem sie ein Kellerfenster einschlugen und durch dieses einstiegen. Im Haus hebelten sie eine Zugangstür zu der Gaststätte auf. Nachdem die Täter in den Gastraum eingedrungen waren, brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das Münzgeld daraus. Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (ha)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell