POL-MG: Achtjähriges Kind bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Mönchengladbach (ots) - Am Mittwochmorgen (05.12.2018) hat sich auf der Schulstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 8-jähriges Kind tödlich verletzt wurde. Das Mädchen befand sich auf dem Weg zur Grundschule, als es um 08.00 Uhr die Fahrbahn der Schulstraße überquerte. Dabei wurde es von einem Mercedes ML angefahren und den bisherigen Erkenntnissen nach überrollt. Die 42-jährige Fahrerin war gerade aus einer Parklücke in Richtung Luise-Vollmar-Straße angefahren, als es zum Zusammenstoß kam. Die Unfallstelle befindet sich in einem verkehrsberuhigten Bereich, in dem nur Schrittgeschwindigkeit zulässig ist. Die 8-Jährige wurde schwer verletzt und musste am Unfallort reanimiert werden. Nach der notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde das Kind mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag es kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Die Autofahrerin stand unter Schock, ein Notfallseelsorger wurde zur Unfallstelle gerufen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mercedes-Benz wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 10.20 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Noch nicht erfasste Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (ha)

