POL-MG: Kassierer überwältigt Räuber

Mönchengladbach (ots) - Am Montagabend (03.12.2018) hat ein bislang unbekannter Täter versucht, eine Discounter-Filiale auf der Konstantinstraße zu überfallen. Um 19.30 Uhr betrat der Mann mit einer schwarzen Machete bewaffnet das Geschäft. Er ging zum Kassenbereich, wo er den Kassierer mit der Waffe bedrohte und die Herausgabe von Bargeld forderte. Dieser Forderung kam der 20-jährige Angestellte jedoch nicht nach, sondern er überwältigte und entwaffnete den Räuber. Der Täter flüchtete daraufhin aus dem Geschäft und rannte in Richtung Sternstraße davon. Eine Fahndung im Bereich des Tatortes verlief erfolglos. Bei der Rangelei erlitt der 20-Jährige eine leichte Schnittverletzung am Daumen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 20 bis 24 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, längere dunkle Haare, ungepflegter 3-Tage-Bart. Er trug weit geschnittene Kleidung und eine Mütze. Der Mann soll sich in letzter Zeit öfter im Stadtteil Giesenkirchen aufgehalten haben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Täters geben können. Hinweise bitte an die Rufnummer 02161 290.(ha)

